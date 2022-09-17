росія не витримає черговий удар ЗСУ? Британські розвідники дають цікавий прогноз

Українські війська продовжують наступ

Від початку наступу Збройних сил України в Харківській області було звільнено десятки населених пунктів. Наразі наступ досі продовжується, але російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскол та містом Сватове. Для них є дуже важливим утриматися саме там, адже через цю територію проходять маршрути для постачання озброєння. Проте, чи є у росіян сили втриматися там — сумнівне питання.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Вони заявляють, що ЗСУ продовжують наступ на Харківщині, але росіяни вибудовують лінію оборони там, куди вони були змушені відступити.

Саме між річкою Оскіл та містом Сватово російські війська чинитимуть опір українцям, аби зберегти один із найважливіших маршрутів постачання своїй армії, а прорив цієї лінії може означати початок деокупації Луганщини.

"російська федерація, ймовірно, вважає за важливе збереження контролю над цією зоною, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які росія все ще контролює, з Бєлгородської області росії. Крім того, ця лінія проходить уздовж кордону Луганської області, частини Донбасу, яку росія прагне "звільнити" як одну зі своїх безпосередніх цілей війни. Будь-яка суттєва втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію росії", – підкреслюють у британській розвідці.

Британські аналітики зазначають, що витримка російської армії під натиском ЗСУ — під питанням.

"росія, найімовірніше, спробує вести наполегливу оборону в цьому районі, але незрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви або достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу", – вважають вони.

Звіт британської розвідки

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ЗСУ на Харківщині розбили елітну частину армії росії, яка готувалася до потенційної війни з НАТО.