Зеленський знову зібрав військову верхівку України: подробиці зустрічі

Однією з найважливіших тем стала підготовка армії до зими

Ще кілька днів тому, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де було обговорено деокупацію територій та стан озброєнь. Проте, вже у понеділок, 19 вересня, український президент провів ще одне засідання.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента на офіційному сайті.

На зустрічі були присутні Головнокомандувач ЗСУ Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Шаптала, начальник ГУР Міноборони Буданов, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Хоренко, секретар РНБО Данілов, голова МВС Монастирський, командувач Національної гвардії Лебідь, голова Державної прикордонної служби Дейнеко, т. в. о. голови СБУ Малюк, міністр інфраструктури Кубраков, керівник ОП Єрмак і його заступник Машовець.

Крім того, у форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Ковальчук.

Присутні слухали доповіді командувачів військ "Захід" і "Південь" щодо ситуації на фронті та розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації територій України.

Також було розглянуто питання безпеки на державному кордоні.

Під особливим контролем Ставки верховного головнокомандувача досі залишається питання матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів.

Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду року, тому було розглянуто питання забезпечення армії комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Зеленський натякнув на черговий наступ ЗСУ на окуповані росією території.