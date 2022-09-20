Деокупації Херсона зараз не буде: експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть території

Сергій Кузан схиляється до думки, що звільнення Херсона може затягнутися через важливу причину

Нещодавно Збройні сили України почали масштабний наступ на окуповані російською федерацією території і вже успішно звільнили десятки населених пунктів у Харківський області. У зв'язку з цим надії на подальшу повну деокупацію Херсонщини тільки укріплюються.

Військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан наголосив, що зараз українські захисники не можуть реалізувати сценарій звільнення Херсона та області, але було обрано шлях на виснаження ресурсів російських окупантів.

"Наші сили оборони на даний час не можуть реалізувати сценарій, який ми із задоволенням спостерігали на Харківському напрямку. Але водночас застосовується інша стратегія поступового виснажування супротивника. Наші сили оборони змусили ворога перекинути значні сили і тримати їх на правому березі Дніпра і водночас відрізають їх від шляхів забезпечення. Усі основні шляхи забезпечення перекриті", — заявив Кузан.

Він також наголосив, що це не означає, що росіянами немає чим забезпечувати свої угрупування, але темпи сьогоденних поставок не відповідають нормам і потребам армії. Тобто скоро угрупування ворога визначиться, і все залежить від динаміки бойових дій.

"При тому, що наші сили оборони постійно ведуть бойові дії, просуваються, і таким чином змушують росіян використовувати паливо, боєприпаси, втрачати особовий склад і техніку. У цьому і є секрет поступової перемоги", — додав експерт.

Перед росіянами зараз стоїть ціль зберегти Херсон будь-якою ціною. Мається на увазі також, що там вони мають набагато більшу концентрацію сил, ніж це було на Ізюмському напрямку. Якщо там було сконцентровано близько 10 батальйонних тактичних груп, то на Херсонському напрямку – близько 25 БТГ.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, чи зможуть ЗСУ вибити окупантів з Херсона до кінця осені.