путіна все більше тягне до КНДР: названі дві причини та можливі наслідки

Кремлю нічого не залишається, як звертатися за допомогою до країн-ізгоїв

Постійні невдачі російської армії на війні в Україні, як би їх не намагався виправдати путін, серйозно впливають на внутрішню та зовнішню політику росії. Через постійні санкції Москва змушена шукати підтримки у країн, які не користуються повагою у цивілізованого світу, і не остання із них — Північна Корея. Втім, КНДР має й власні причини, через які керівництво держави не проти більше зблизитися з путінським режимом.

Видання The Conversation роз’яснило, що відбувається у відносинах двох країн, на чолі яких перебувають диктатори, і як це може вплинути на світову політику загалом.

Головних причин, через які Москва і Пхеньян намагаються вести спільний діалог, який максимально влаштовує обидві сторони, лише дві. Перша — напружені відносини КНДР та Китаю.

Як відомо, у Пекіні не проти встановити особисту гегемонію в Азії, щоб остаточно закріпити за собою статус однієї з провідних країн світу. Північна Корея багато в чому залежить від Китаю через торгівлю, а також енергетичні питання. Незважаючи на співпрацю, КНР все одно тисне на Кім Чен Ина, сподіваючись не допустити возз’єднання двох Корей через надто агресивну політику "північної" держави. Якщо таке раптом станеться, то США посилять свою присутність у регіоні. Зрозуміло, що китайську владу таке не влаштовує.

Але і Кім Чен Ин не надто в захваті через те, що Китай хоче впливати на події в його країні. У спробах зблизитися з Москвою, найімовірніше, і простежується бажання здобути більшу незалежність від Пекіна.

Друга важлива причина зближення Пхеньяну і Москви — можливість субсидувати енергетику Північної Кореї, а також розширити технологічну, комерційну та наукову співпрацю з рф.

Журналісти The Conversation вважають, що зближення двох диктаторських режимів може стати серйозним попередженням для колективного Заходу, яке здатне хгодом перерости у справжній виклик. Одним із "дзвіночків" до цього є зміцнення Шанхайської організації співробітництва, в яку нещодавно погодилися прийняти Іран.

І хоча КНДР у цій співдружності країн поки що немає, окремі азіатські держави формують новий союз, який згодом може перетворитися на гідного конкурента НАТО.