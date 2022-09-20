Прессекретар путіна висловився щодо переговорів з Україною

Дипломатичного вирішення нинішнього масштабного конфлікту між країнами чекати поки що не доводиться

Серйозні проблеми російської армії в Україні через успішний контрнаступ ЗСУ та втрата величезної кількості техніки не є достатнім приводом для рф закінчити повномасштабну війну. За словами прессекретаря диктатора путіна дмитра пєскова, політико-дипломатичного шляху закінчення бойових дій у Кремлі "поки не бачать".

Про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф". Відразу додамо, що головний рупор Кремля був не надто багатослівним, коментуючи можливість росіян сісти за стіл із українськими політиками.

Наразі дмитро пєсков переконаний, що поки перспективи про завершення війни в Україні за допомогою дипломатії "не проглядаються". Що саме може змусити диктатора володимира путіна та інших представників влади росії змінити свою думку, чиновник не уточнив.

Судячи з усього, на рішення вищого керівництва країни-агресора жодним чином не впливають число втрат, що щодня збільшується, в особовому складі російської армії. Тим часом станом на ранок 20 вересня кількість убитих окупантів вже сягнула 54 810 осіб.

Варто зазначити, що подібні офіційні заяви Кремля не в’яжуться з нещодавнім виступом президента Туреччини Реджепа Ердогана. Все тому, що політик переконаний, путін цілком готовий завершити військові дії в Україні.

Цілком ймовірно, що офіційні переговори все ж таки знадобляться росії через регулярні невдачі на різних відрізках фронту.