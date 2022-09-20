Захист Харкова від обстрілу: Зеленський пояснив, у чому головна проблема

Україна сподівається, що найближчим часом питання посилення протиповітряної оборони країни буде вирішено

Прифронтовий Харків, який регулярно страждає від російських обстрілів, не раз звертався до влади з проханням про допомогу у вигляді нових систем ППО. За словами президента Володимира Зеленського, це питання є одним із найпріоритетніших, але залежить далеко не від фінансових вкладень. Насамперед проблема полягає у відсутності техніки, яку можна придбати тут і зараз.

Про це лідер країни пояснив в ексклюзивному коментарі для "Української правди". Зеленський наголосив, що зараз протиповітряну оборону у Харкові можна посилити лише новими комплексами. І якщо з іншою військовою технікою простіше, то наявні в країнах Заходу системи ППО не поспішають презентувати Україні.

При цьому проблема далеко не у фінансах попри високу вартість подібної техніки — від півмільярда до двох мільярдів доларів. Україна готова вкладатися навіть на такому серйозному рівні.

"Тут питання країн-виробників, — стверджує Зеленський. — Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані. Але ж ви знаєте, як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виготовити нові. Тому чекаємо".

Також Володимир Зеленський зазначив, що реальнішою наразі є отримання допомоги з боку Ізраїлю. Але у переговорах із цією країною є свої складнощі, суть яких президент вирішив не уточнювати.

Додамо, що від серйозних ударів по інфраструктурі страждає не лише Харків, а й Миколаїв. Дуже часто снаряди, що випускаються по місту, буває складно відстежити, тому і руйнування є настільки великими. У Повітряних силах України назвали найефективніший спосіб боротьби з такими обстрілами та, на жаль, системи ППО не є панацеєю.

Також "Телеграф" розповідав, за рахунок чого загальний стан протиповітряної оборони України вельми покращився за майже сім місяців повномасштабної війни з росією.