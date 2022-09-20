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Захист Харкова від обстрілу: Зеленський пояснив, у чому головна проблема

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Володимир Зеленський розуміє важливість постачання системи ППО для Харківщини Новина оновлена 20 вересня 2022, 11:54
Володимир Зеленський розуміє важливість постачання системи ППО для Харківщини

Україна сподівається, що найближчим часом питання посилення протиповітряної оборони країни буде вирішено

Прифронтовий Харків, який регулярно страждає від російських обстрілів, не раз звертався до влади з проханням про допомогу у вигляді нових систем ППО. За словами президента Володимира Зеленського, це питання є одним із найпріоритетніших, але залежить далеко не від фінансових вкладень. Насамперед проблема полягає у відсутності техніки, яку можна придбати тут і зараз.

Про це лідер країни пояснив в ексклюзивному коментарі для "Української правди". Зеленський наголосив, що зараз протиповітряну оборону у Харкові можна посилити лише новими комплексами. І якщо з іншою військовою технікою простіше, то наявні в країнах Заходу системи ППО не поспішають презентувати Україні.

При цьому проблема далеко не у фінансах попри високу вартість подібної техніки — від півмільярда до двох мільярдів доларів. Україна готова вкладатися навіть на такому серйозному рівні.

"Тут питання країн-виробників, — стверджує Зеленський. — Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані. Але ж ви знаєте, як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виготовити нові. Тому чекаємо".

Також Володимир Зеленський зазначив, що реальнішою наразі є отримання допомоги з боку Ізраїлю. Але у переговорах із цією країною є свої складнощі, суть яких президент вирішив не уточнювати.

Додамо, що від серйозних ударів по інфраструктурі страждає не лише Харків, а й Миколаїв. Дуже часто снаряди, що випускаються по місту, буває складно відстежити, тому і руйнування є настільки великими. У Повітряних силах України назвали найефективніший спосіб боротьби з такими обстрілами та, на жаль, системи ППО не є панацеєю.

Також "Телеграф" розповідав, за рахунок чого загальний стан протиповітряної оборони України вельми покращився за майже сім місяців повномасштабної війни з росією.

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#Харків #Обстріл #ППО #Війна #Володимир Зеленський