Доля окупованих росією територій та відповідальність путіна за звірства: головне з гучного інтерв'ю Ердогана

Президент Туреччини висловився за повернення Україні всіх окупованих територій включно з Кримом

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який зараз перебуває в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН, дав інтерв’ю американському телеканалу PBS. Ердоган зробив ряд гучних заяв щодо війни в Україні, у тому числі анонсував, що буде зроблено значний крок уперед у вигляді домовленості про обмін полоненими, заявив, що путін хоче закінчити війну, а також висловив переконання, що звільнення окупованих територій допоможе цьому процесу.

Наводимо головні моменти зі свіжого інтерв'ю президента Туреччини:

"путін прагне якнайшвидше закінчити війну"

Ердоган вважає, що після успішного контрнаступу ЗСУ Харківському напрямку володимир путін готовий до припинення війни.

"В Узбекистані я зустрівся з президентом путіним, і ми мали з ним дуже великі дискусії. І він фактично дав мені зрозуміти, що готовий покінчити з цим якнайшвидше. Таке в мене склалося враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично…", — заявив Ердоган.

президент рф володимир путін з главою туреччини Реджепом Ердоганом у Самарканді

Про обмін 200 військовополонених

"…За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників. Думаю, буде зроблено значний крок вперед", — заявив Ердоган.

Повернення окупованих територій та Криму Україні

Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що росії не слід віддавати частину території, яку вона забрала в України після повномасштабного вторгнення 24 лютого у якості кроку до вирішення конфлікту.

"Якщо в Україні буде встановлено мир, то, звісно, ​​повернення загарбаної землі стане дуже важливим. Це те, на що очікують і чого хочуть. Пан путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки. Загарбані землі будуть повернуті Україні", — каже Ердоган.

Також Ердоган заявив, що з 2014 року обговорював питання анексованого Криму з путіним і вимагав від нього повернути Крим законним власникам.

"Це водночас і наші нащадки, люди, які там живуть. Якби ви зробили цей крок вперед, якби ви могли піти від нас, ви б також полегшили кримським татарам і Україні також. Це те, що ми завжди говорили. Але з того часу, на жаль, не було зроблено жодного кроку вперед", — зазначив Ердоган.

Відповідальність за звірства та братські могили

На запитання журналіста про те, хто має нести відповідальність за вбивства мирних жителів і військових, катування російськими солдатами мирних українських громадян та братські могили, Ердоган відповів так:

"Найбільш ідеальну відповідь можна дати в результаті діяльності ООН. Саме діяльність ООН має пролити світло на ці дискусії. Якщо цього не станеться, мені, як лідеру країни, буде важко пояснити ці питання, виступити з заявою, інакше це приведе нас до нашої позиції країни, яка не дотримується збалансованої зовнішньої політики. Ми не можемо стати на чиюсь сторону. І було б неправильно, щоб ми це робили", — заявив Ердоган.

Притягнення путіна до відповідальності

Після досить розмитої відповіді на попереднє запитання, журналістка ще раз уточнила, чи повинен сам путін понести відповідальність, у випадку, якщо розслідування ООН покажуть, що є докази того, що російські солдати вчиняли звірства.

"Неправильно розглядати путіна як зовсім таку людину, бо він ставить на перше місце інтереси своєї країни і бореться за свої інтереси, за інтереси своєї країни…Ми не дійдемо якогось висновку, стаючи на чиюсь сторону. Ми не будемо захищати одного лідера. Але натомість ми маємо шукати висновку, який задовольнить усі залучені сторони… Ми повинні побачити це таким, яким воно є. Гинуть не тільки українці, а й з російської сторони є багато жертв", — заявив Ердоган.

Ердоган визнав, що це росія вторглася в Україну, але додав, що "до вибуху цього конфлікту багато чого сталося. А з конфліктом все розгорнулося надзвичайно". Він додав, що "зараз ми спостерігаємо певне зменшення кількості жертв", робляться кроки вперед для вирішення кризи із заручниками, доставки українського зерна.

Про майбутні вибори

На середину червня 2023 року заплановані президентські вибори в Туреччині і Ердоган висловив впевненість у тому, що виграє:

"У нас немає побоювання щодо перемоги на виборах. Нас ніхто не замінить, бо альтернативи немає", — заявив Ердоган.

Як повідомляв "Телеграф", Ердоган знову демонстративно принизив путіна на переговорах у Самарканді в рамках саміту ШОС. Президент росії знову на самоті чекав високопоставленого колегу.