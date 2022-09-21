Не можна припуститися історичної помилки: Макрон зробив неприємну для рф заяву в ООН

Політик вважає, що скоєння громадянами певної країни масових злочинів має нести за собою відповідальність на багатьох рівнях

Французький лідер Еммануель Макрон слідом за США заговорив про необхідність реформувати роботу Ради Безпеки ООН. На його думку, деяких країн-учасниць об’єднання справді можна обмежити у правах, зокрема можливості ветувати деякі рішення, ухвалені більшістю. З огляду на всю його промову, неважко здогадатися, що насамперед подібне рішення торкнеться російської федерації.

Подробиці повідомляє "Укрінформ", передає "Телеграф". Заява Макрона прозвучала під час виступу політика на 77-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН, що проходить у Нью-Йорку.

Він зазначив, що справді підтримує ідею реформування Ради безпеки, щоб зробити організацію "більш представницькою". Також він не виключає необхідності прийняття до неї нових членів.

"Щоб вона справді могла відігравати свою роль, обмежуючи використання права вето у випадку масових злочинів", — озвучив головну причину необхідності внесення змін до роботи Ради безпеки ООН Макрон.

При цьому він наголосив, що він не бачить різниці між східними чи західними країнами. Найголовніше, щоб учасники організації поважали статус ООН та підтримували спільні цінності.

Також він згадав війну в Україні, що не може не натякати на бажання Ради безпеки ООН позбавити права вето рф, яка є однією з країн-членів. Тих політиків, які утримують нейтралітет у питанні російської агресії, Еммануель Макрон назвав людьми, які роблять історичну помилку. Такі люди, вважає французький лідер, піддаються цинізму, а також впливу "сучасного імперіалізму".

"Росія намагається затвердити подвійні стандарти, але війна в Україні не повинна бути конфліктом, до якого хтось залишиться байдужим. Кожна країна має зіграти свою роль, щоб зупинити російську агресію", — наголосив політик.

Нагадаємо, що раніше вже звучали заклики позбавити росію права вето в Раді безпеки ООН. На цю ідею майже відразу ж дуже різко відреагував заступник Радбезу росії дмитро медведєв.