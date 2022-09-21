У путіна зробили нову заяву щодо "референдумів" та нападу на росію

"Референдуми" ставлять для росії крапку щодо "шантажу" країн Заходу

У середу, 21 вересня, президент російської федерації володимир путін оголосив, що підтримує проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей щодо їхнього приєднання до росії.

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачев прокоментував звернення президента у своєму Telegram-каналі і додав, що у разі, якщо нові території "приєднають" до держави-агресора, то вони будуть захищати їх як повноцінні російські регіони.

"Після проведення референдумів захист людей у цьому регіоні буде не нашим правом, а нашим обов'язком. Напад на людей та території буде нападом на Росію. З усіма наслідками", — заявив він.

Віце-спікер також заявив, що це попередження для України і країн Заходу, які "грають в ігри" з серйозною ядерною державою.

"Сьогоднішні слова російського лідера – це попередження на адресу західних держав та київського проксі-режиму про те, що військові ігри з ядерною державою настав час припиняти. Шантаж не пройде" — зазначив Костянтин Косачев.

Нагадаємо, раніше володимир путін у своєму зверненні погрожував світу ядерною зброєю — вона може бути використана через порушення цілісності.