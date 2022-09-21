Путінський патріарх кирило знову вразив цинізмом, говорячи про українців

Патріарх закликав росіян не вважати українців ворогами

Пропутінський патріарх Російської православної церкви Кирило, який вже не один раз цинічно висловлювався щодо російського вторгнення в Україну, зробив ще одну заяву, де згадав і про українців. Усе це сталося на тлі оголошення володимиром путіним часткової мобілізації в країні в середу, 21 вересня.

Про його заяву повідомляє російська пропагандистська інформаційна агенція "РИА-Новости".

Кирило сказав, що всім росіянам відомо про "небезпеку", яка нависла над українським народом. Кирило вважає, що українців нібито намагаються переформатувати з частини єдиної Русі і зробити державою, противною цій Русі, ворожою по відношенню до російської федерації та росіян.

"Дуже важливо, щоб у наших серцях не виникало цього почуття, що там (в Україні. – ред.) ворог", — закликає патріарх.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, священики Української Православної Церкви Московського патріархату мають намір звернутися до Собору Предстоятелів Стародавніх Східних Церков з позовом до голови РПЦ Кирила через його підтримку війни в Україні. Вони мають два основні звинувачення проти нього. Священики вже ставлять свої підписи.