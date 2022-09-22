Далі – тільки ядерка: військовий пояснив, чого чекати від путіна після мобілізації в росії

Нинішніми діями Кремль розписується у своєму безсиллі

Оголошення часткової мобілізації серед російських громадян, а також відкриті погрози світу про застосування ядерної зброї показують, в якому глухому куті зараз перебуває вся урядова верхівка Росії та її диктатор владимир путін. Останній зараз фактично перебуває у глухому куті, вибратися з якого можна або на лаву засуджених, або в ядерну війну.

На думку офіцера ЗСУ та члена експертної групи при головнокомандувачу Валерію Залужному Семена Кабакаєва, путін починає здогадуватися, що перемога не буде за російською армією. Тому він і вдається до крайніх методів реакції на те, що відбувається. Про це військовослужбовець заявив у програмі шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара — "Орестократія".

Головне бажання путіна зараз — навіть не захоплення України. Політик сподівається, що зможе організувати переговори так, як йому буде вигідно, упевнений Кабакаєв.

"Цей ядерний шантаж — це безвихідь, він у безвиході, — говорить військовий. — Коли щура заганяють у кут, він починає робити все, щоб звільнитися і вийти. І вже останній Джокер, останню свою карту він дістає на стіл і починає нею розмахувати, як останнім доказом, але я не впевнений, що це спрацює".

Більше путіну нема чим лякати світ, тому й доводиться вдаватися до розмов про ймовірні ядерні удари. Тим більше, що військову мобілізацію в рф уже оголошено, а росіян намагаються налаштувати на те, що в Україні їм доведеться воювати з арміями НАТО.

"путін це людина, яка пройшла шлях диктатора-тирана з бандитських 90-х років, тому важливо розуміти психологію. Він вважає, що так зможе домовитися. У світі так це не працює", — наголошує Семен Кабакаєв.

На його думку, такими діями путін просто доб’ється того, що у світі перестануть сприймати його як адекватну людину, і він програє ще швидше, ніж міг би.

Також ми писали, що, на думку генерала Миколи Маломужа, може заважати путін просто зараз натиснути на "червону кнопку", застосувавши ядерку.

Крім цього, "Телеграф" розповідав, яку відповідь на подібний удар Москва, ймовірно, отримає з боку США.