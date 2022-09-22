Залякування не допомогли: ЄС готує серйозну відповідь на останні рішення Кремля

Політика російського керівництва приведе країну-агресора до абсолютного краху

Гучні заяви путіна під час звернення до російських громадян напередодні сколихнули не тільки саму рф, а й увесь світ. Замість страху перед ймовірним ядерним ударом Євросоюз навпаки, ще більше зблизився і пообіцяв Москві новий, уже восьмий пакет санкцій. Також очільники МЗС країн-учасниць ЄС домовилися збільшити військову допомогу Україні, щоб наші захисники могли швидше перемогти росію на полі бою.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію, отриману після зустрічі дипломатів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Варто зазначити, що цьому передував брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

За словами верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, путін перебуває у паніці та розпачі. На це натякає його готовність настільки відкрито відбирати чужі території за допомогою псевдореферендумів та зброї регулярної армії. Також на спроби показати свою силу натякає й оголошена главою Кремля часткова мобілізація в росії.

"Очевидно, що путін намагається знищити Україну", — стверджує Боррель, відразу підкреслюючи, що Євросоюз цього не допустить.

Наразі європейські країни обговорюють між собою моменти, які увійдуть до восьмого пакету антиросійських санкцій. Вони повинні торкнутися "більш релевантних секторів" економіки рф, а також зачеплять осіб, які прямо відповідають за агресію росії в Україні.

Цілком імовірно, що офіційно санкції почнуть діяти вже в середині жовтня 2022 року.

Також Боррель зазначив, що ЄС готується збільшити постачання озброєння для України. Однак це питання залишилося без будь-яких уточнень і деталей, тому дізнатися, які ж "іграшки" зможуть отримати наші захисники для боротьби з ворогом, поки не вдасться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як світ загалом відреагував на ядерні загрози путіна, які пролунали в тому ж зверненні, що й оголошення мобілізації в росії.

Також додамо, що нова санкційна політика Євросоюзу дуже суперечить нещодавнім заявам угорського прем’єра Віктора Орбана. Той обіцяв, що зробить все залежне, щоб не допустити чергового пакету обмежень для економіки рф.