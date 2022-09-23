путін хоче збільшити роботу "оборонки": чи зможе рф зараз виробляти нову зброю

Військові розробки країни-агресора багато в чому залежали від постачання запчастин із країни Заходу

Під час свого останнього звернення до росіян диктатор володимир путін не тільки оголосив часткову мобілізацію, але й наказав оборонній промисловості рф збільшити обсяги роботи. При цьому, як відомо, "оборонка" росії значно постраждала через західні санкції, адже багато запчастин та чіпів, що використовуються у високоточній зброї, купувалися саме за кордоном.

Чи є у росіян зараз реальна можливість продовжувати постачати свою армію на війні з Україною, розібралися "РБК-Україна". На думку відразу кількох військових експертів, якість озброєння армії рф значно впаде, але на отримання окремої "допомоги" окупанти все же зможуть розраховувати.

За словами Владислава Селезньова, електронне наповнення високоточної російської зброї постачалося західними партнерами. У розрізі санкцій це більше не можливо. Йдеться про різні чіпи, блоки управління та електронні плати. Саме вони відповідали за ті "прекрасні результати", в яких розписувалися міноборони Росії. Однак дещо російська оборонна промисловість залишилася здатною постачати армії.

"Якщо ми ведемо мову про ракети для реактивних систем залпового вогню, будь то "Град", "Смерч", ці боєприпаси до зброї вони можуть виробляти з тієї простої причини, що там не потрібно високоточних, високотехнологічних рішень", — зазначив військовий експерт.

Крім цього, росія залишиться постачальником бронетехніки — на кшталт БМП-1 і танків Т-72, вважає голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Однак у цьому випадку подібні бойові одиниці залишаться, звичайно, без сучасних компонентів у наповненні. Це означає, що окупанти більше не матимуть лазерних далекомірів, приладів нічного бачення і деяких інших "примочок", які Москва раніше радісно закуповувала у Франції, Німеччині та Італії.

"Зараз їм цього не продають, тому вони в росії вирішили зробити відкат. Наприклад, вони випускали БМП-3, яка була набагато сучаснішою. Наразі вони зробили відкат на БМП-1", — пояснив Мусієнко.

Також росія продовжить виготовляти патрони — цього "добра" вона зможе надати ще дуже і дуже багато. Але цьому оборонка рф, власне, і входить у замкнене коло. Єдиний варіант (крім капітуляції, звичайно ж) — це й надалі використовувати радянські запаси.

Нагадаємо, що проблеми з кількістю озброєння в росії настільки великі, що вона домагається його постачання з країн-ізгоїв. Так, деякі боєприпаси вона може закуповувати у Північній Кореї, а безпілотники їй презентував Іран.