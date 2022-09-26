NASAMS ще не в Україні? У Зеленського прокоментували повідомлення ЗМІ

Комплекс має прибути в Україну протягом двох місяців

У неділю, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News повідомив, що Україна отримала важливу зброю від США, а саме комплекси протиповітряної оборони NASAMS. Проте, у його промові є певні нюанси, які можуть означати, що насправді в Повітряних сил України таких комплексів ППО досі немає.

Зеленський подякував американському президенту за таке "рішення". З цієї подяки важко чітко встановити, що віні мав на увазі.

"Хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже прийнято, і Конгресу США — ми отримали NASAMS", — підкреслив він.

Проте тиждень тому в Пентагоні наголосили, що два комплекси NASAMS будуть доставлені протягом двох місяців. Тож видання "hromadske" звернулося до прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова, який наголосив, що президент говорив про те, що ми поки що отримали лише згоду на передання NASAMS.

До того ж голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в ефірі шоу "Фронтова поплава" від 25 вересня також зазначив, що Зеленський міг мати на увазі саме рішення про передання комплексу ППО, а не про безпосереднє фізичне прибуття NASAMS в Україну.

"Політик, президент, людина може вкладати в якесь слово якийсь зміст, і цей зміст не обов'язково відповідає вашим очікуванням або розумінню. За моєю інформацією, їх (NASAMS — ред.) у нас наразі в Україні немає. Те, що рішення щодо 8 батарей є — так, є", — прокоментував Чмут.

Офіційної інформації від Повітряних сил, Міністерства оборони та інших представників Офісу президента щодо цієї зброї досі не надходило.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський розповів, що NASAMS — це не все, що потрібно для оборони від ворога, і розповів, яка ще зброя потрібна для деокупації українських міст.