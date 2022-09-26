Сенсу немає: на Заході оцінили ефект від застосування путіним тактичної ядерної зброї проти України

Перший ядерний удар може бути не по Україні

На тлі шантажу путіна щодо використання зброї масового ураження, країни Заходу серйозно звертаються до кремля із застереженнями змушує роздумувати щодо ймовірності таких подій. Зокрема, і з приводу того, як "ядерна війна" може розпочатися.

Експерт з російської ядерної політики, науковий співробітник Центру міжнародної та оборонної політики Університету Квінс Максим Старчак розповів, як саме росія може завдати ядерний удар для створення перелому у війні з Україною.

Він зазначив, що в російській військовій теорії перший крок — це завдання одиночного ядерного удару по безлюдним територіям чи акваторіям, наприклад, над Північним Льодовитим океаном. Це б не призвело до відвертих ризиків, але завдало би потужний вплив на людей. На опір України це не може сильно вплинути, однак точно змусить посилити дипломатичний тиск на Київ та москву.

"Якби це не вплинуло, наступним ступенем була б демонстрація-залякування, коли ядерний удар завдається по якомусь військовому об'єкту України. Але знову ж таки, зовсім не очевидно, що це має бути за об'єкт. Теоретично воно застосовується проти укріплених районів та інфраструктурних об'єктів чи суттєвих сил противника. В Україні треба ще пошукати такі об'єкти, щоб ККД застосування тактичного ядерного боєзаряду був би високим", — наголосив Старчак.

Звичайно, що застосування такого виду зброї призведе до сильного ураження місцевості, яку росія в подальшому не зможе використовувати, тобто військової цінності у використанні ядерного озброєння в Україні немає.

"Така нерозсудливість можлива за принципом "якщо Україна не може бути моєю, то не діставайся ти нікому". Але знову ж таки будь-який ядерний удар — це ризик втягування в конфлікт НАТО чи США. Занадто ризиковано для людини, яка стурбована своїм здоров'ям, цікавиться практиками вічної молодості і, як і раніше, очікує, що охочі зустрітися з нею пройдуть карантин", — підкреслив експерт.

Максим Старчак також додав, що стримувального ефекту чи абсолютної перемоги росії це не спричинить. Подібна загроза може вплинути тільки на країни НАТО, але все ж таки путін навряд чи вирішить діяти таким чином.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що застосування росією зброї масового ураження призведе до катастрофічних наслідків для рф