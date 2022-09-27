ЗСУ знищили рідкісну бронемашину вогнеметників рф: у чому її важливість

У загарбників залишилася лише половина таких бронемашин

Збройні сили України продовжують тяжку боротьбу на фронті, знищуючи техніку окупантів одну за одною на десятки мільйонів доларів. Цього разу в Харківській області їм вдалося ліквідувати найбільш рідкісний зразок російського озброєння. Це дорога броньована машина для вогнеметників (БМО-Т).

Фотографії і відео знищеної техніки опублікували українські військові в Telegram-каналах та інших соціальних мережах. Вони показали, як виглядає машина зсередини, і розповіли, що не бачили такої раніше.

Загалом, російська армія має до 10 таких важких бронетранспортерів, тобто вони надзвичайно рідкі та цінні для росіян. Вони створені на базі танку Т-72 і призначені для перевезення до 7 осіб російських вогнеметників та до 30 штук ручних вогнеметів типу реактивного піхотного вогнемета "Джміль". Вартість одного такого бронетранспортера для вогнеметів складає до 400 тисяч доларів.

Знищена БМО-Т

З 24 лютого ЗСУ спалили вже п'ять одиниць цього бронетранспортера, тож у росіян залишилося тільки 50% від них усіх. Одна з таким ліквідованих БМО-Т навіть була виставлена на Хрещатику в Києві в кінці серпня, аби тішити очі мешканців міста.

БМО-Т на головній вулиці Києва

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Харківщині росіяни залишили після себе багато вибухонебезпечної зброї — сапери вже знешкодили сотні мін по всій області.