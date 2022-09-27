Кремль планує створити "Кримський округ": що це означає і хто його може очолити

Місце "очільника" новоспеченого "округу" пророкують одному з одіозних пропутинських чиновників

Російські окупанти мають великі надії на псевдореферендуми, результати яких "намалювали" у Кремлі задовго до голосування. Серед найважливіших можливих змін — створення "Кримського федерального округу". До нього хочуть "включити" сам Крим, а також окуповані території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. Остаточного рішення про це ще немає, але розмови між членами радфеду рф вже почалися.

Інформацію про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф". Зазначимо, що представники країни-агресора визначилися навіть і з можливим очільником такого "округу". Ним цілком може стати скандальний українофоб дмитро рогозін, який раніше очолював "Роскосмос".

Офіційної інформації про створення "Кримського округу" наразі немає. Однак російські пропагандисти посилаються на джерела, близькі до окупаційних "влад" Криму, а також представників ради федерації рф. Чиновники зазначають, що варіант з появою нової територіальної одиниці у складі росії начебто пов’язаний із "непростою ситуацією". рогозіну ж місце "глави" пророкують тому, що вважають його "політичним важкоатлетом", який здатний впоратися з усіма викликами.

Наголосимо, що подібний округ можуть створити всупереч вимогам міжнародного права із окупованих Криму, Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Окупована росією територія півдня України на карті

Поки що можливе нове призначення не коментують ні Кремль, ні сам рогозін. Втім, деякі близькі до нього джерела стверджують, що така зміна роботи цілком влаштує близького до путіна чиновника.

Зазначимо, що "Кримський округ" вже створили російська федерація — окупований Крим з 2014 по 2016 роки. вважався Кремлем "окремою одиницею" серед федеральних округів рф. Але влітку 2016 указ про його створення було скасовано, а незаконно анексований півострів передали до складу Південного федерального округу росії.

Тим часом військовий експерт Валерій Чалий переконаний, що посилення військового тиску на російські бази у Криму може значно змінити та навіть прискорити хід війни в Україні.

Що зараз відбувається на різних напрямках фронту, "Телеграф" проаналізував завдяки свіжим картам боїв.