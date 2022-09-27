Імперія почне руйнуватися: названо першого претендента на вихід зі складу росії

Після програшу у війні з Україною росія не зможе довго підтримувати власну цілісність

Розмови про ймовірний розпад російської федерації через провальну політику диктатора путіна стали більш гучними та частими. Так, одним із перших регіонів, який може заявити про свою незалежність після втрати контролю центральною владою, ймовірно, стане Якутія (республіка Саха).

Такої думки дотримується політтехнолог Михайло Шейтельман, передає OBOZREVATEL. За його словами, Якутія, будучи найбільшою частиною рф, примудрилася багато в чому зберегти свою національну ідентичність. До того ж її незалежність стане великим плюсом для України.

Шейтельман зазначив, що він уже давно очікував на розвал росії на різні держави, але саме зараз подібний сценарій став найбільш реальним. І, цілком імовірно, що найближчими роками він таки втілиться у життя.

"Мене запитали, хто перші п’ять кандидатів на вихід із росії. Я назвав серед них Якутію", — говорить політтехнолог.

Республіка Саха (Якутія) на мапі Росії

Він переконаний, що з представниками цієї республіки Україна цілком здатна надалі встановити нормальні дипломатичні відносини. Однак, звичайно, цьому має передувати виплата компенсацій нашій країні за збитки, завдані війною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав три головні причини, через які росія буде змушена розпастися на кілька держав. Своє бачення ситуації озвучив американський генерал Бен Ходжес.