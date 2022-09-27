Змінюються умови: у путіна зробили нову заяву про переговори з Україною

У москві все частіше говорять про дипломатичний шлях завершення війни

У вівторок, 27 вересня, прес-секретар президента російської федерації володимира путіна дмитро пєсков підтвердив російським журналістам, що кремль не відмовляється від ідеї проведення переговорів з Києвом, хоча умови для України тепер будуть інші, а цілей так званої "спецоперації" добитися вони все одно хочуть.

Таку заяву зробив сам російський президент під час проведення розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Самарканді.

"росія зберігає готовність вести переговори з Україною, але змінюються ситуація та умови, при цьому принцип цілей військової операції зберігається", — заявив путін.

Також він вкотре наголосив, що Україна повністю пішла з переговорного процесу. Раніше про бажання кремля повернутися до переговорів також повідомляли в МЗС Туреччини. Вони підкреслили, що з кожним днем повернення до дипломатичних зустрічей між росією і Ураїною стає все важчим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що дмитро пєсков робив іншу заяву щодо переговорного процесу з Україною і відповів на питання, чи є необхідність домовлятися з Києвом.

Крім того, джерела в адміністрації президента рф розповіли, що багато хто з чиновників хоче піти на поступки Україні, а сам путін після початку контрнаступу ЗСУ на Харківщині почав сам обдумувати це питання.