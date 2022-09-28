Європа відмінить частину антиросійських санкцій: що сталося

Західні політики змушені піти на поступки, щоб ухвалити інше важливе рішення

Поки деякі союзники росії відмовляються допомагати Кремлю в поводженні західних санкцій, Євросоюз готується до пом’якшення деяких економічних обмежень. Насамперед це стосуватиметься транспортування добрив, цементу та деяких інших товарів, вироблених на території рф. Подібні зміни стали вимушеним кроком у процесі підготовки Європи до прийняття чергового пакету санкцій проти Москви, який буде пов’язаний з обмеженням цін на російську нафту.

Подробиці повідомляє видання Politico, посилаючись на попереднє рішення Єврокомісії. Відомо, що найближчими днями про підготовку до "нафтових обмежень" буде оголошено послам країн ЄС.

Працювати це має так: судноплавні та страхові компанії отримають заборону на транспортування та страхування російської нафти, якщо її продаватимуть за цінами, які перевищують встановлений ліміт. Межу хочуть встановити на рівні вартість російської нафти для країн Азії. Ця сума десь на 30% менша, ніж для європейських країн.

Варто зазначити, що це вплине не лише на Євросоюз, а й на інші світові держави. Все тому, що більшість танкерів зареєстровані у країнах G7, в тому числі у Великій Британії. Навіть якщо офіційної згоди на санкції деякі країни не дадуть, їм не буде сенсу платити за російську нафту більше.

Щоб прийняти подібне рішення, довелося вести тривалі переговори. Найбільший опір чинили Кіпр, Греція та Мальта. Саме для того, щоб "задобрити" уряди цих країн, і буде ухвалено рішення про пом’якшення деяких раніше ухвалених санкцій. Як уже згадувалося, це торкнеться російського добрива, цементу та деяких інших товарів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США запровадили серйозні економічні обмеження проти глави Чечні Рамзана Кадирова та інших членів його родини.

Також ми писали про підготовку санкцій Україною – вони будуть спрямовані проти деяких російських олігархів.