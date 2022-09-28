Щоб не казати "війна". Після псевдореферендумів рф хоче вживати нове слово замість "спецоперації"

Зараз у кремлі називають бойові дії в Україні спецоперацією і, хоча, російські танки фактично знаходяться на фронті, офіційно росія війну не оголошувала

На окупованих росією територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей вчора завершилися фейкові "референдуми". За даними самої ж росії, які почали оголошувати ще в ході "голосування", "результати" показали абсолютну підтримку анексії.

Що буде відбуватися далі? Інститут вивчення війни оприлюднив свій щоденний звіт стосовно війни в Україні, де спрогнозував, що окупанти не наважаться офіційно оголосити війну. Натомість у лексиконі кремля з'явиться нове слово — "контртерористична операція" на заміну "спецоперації". Це шпарина у російському законодавстві, якою можуть скористатися, щоб не лякати населення словом "війна". Розбираємося, що може означати новий термін для України та що про контртерористичну операцію говорять у світі.

Першим, нове слово, яке складно вимовити, вжив "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов. У своєму Telegram-каналі Аксьонов написав, що так звана "спеціальна військова операція" стане "контртерористичною" після завершення псевдореферендумів на окупованих територіях. За твердженням колаборанта, "невдовзі буде пройдено певну точку неповернення".

"Набуття нового статусу для звільнених територій покладе край невизначеності. Вони стануть повноцінними суб'єктами російської федерації. А ми фактично проводитимемо вже не СВО, а контртерористичну операцію на своїх територіях", — заявив Аксьонов.

Він заявив, що рф також може "тимчасово відімкнути" Запорізьку АЕС для проведення "контртерористичної операції". Справді, у федеральному законі рф дозволяється призупиняти радіологічні об'єкти на час "боротьби з тероризмом". Правовий режим контртерористичної операції застосовувався росією у Чечні.

Окрім Аксьонова, ввести КТО попросив член так званої "головної ради адміністрації" окупованої Запорізької обл. Володимир Рогов 28 вересня, повідомляють російські ЗМІ.

"Статус спецоперації у Запорізькій області має бути змінено на контртерористичний. Це дозволить швидко та ефективно навести лад на звільнених територіях", — сказав Рогов.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також зазначають, що російські офіційні особи можуть спробувати переоформити своє вторгнення в Україну на "контртерористичну операцію". Там вважають, що російські війська можуть використати повну зупинку станції, реактори якої вже вимкнені, щоб спробувати перевести ЗАЕС у російську енергетичну мережу та вивести її з-під контролю України. У свою чергу Генштаб України 27 вересня повідомив, що ситуація на окупованій Росією, але підконтрольній Україні ЗАЕС залишається напруженою, а працівники ЗАЕС не хочуть співпрацювати з російськими військами, проте не можуть залишити окуповану територію через закриття блокпостів.

За даними аналітиків, президент росії володимир путін, ймовірно, оголосить про анексію 30 вересня.

Спікер президента рф володимира путіна дмитро пєсков сказав, що не знає, чи планується оголошувати на цих територіях контртерористичну операцію:

"Мені невідомо про це. У будь-якому випадку це може бути лише рішення верховного головнокомандувача та президента країни", — сказав пєсков.

У російській думі кажуть, що режим КТО може знадобитися для "протистояння терактам з боку Києва", заявив в інтерв'ю ТАРС заступник голови комітету держдуми з безпеки Анатолій Виборний. Він зазначив, що рішення про запровадження режиму КТО приймає керівник федерального органу виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки, тоді як рішення про проведення спеціальної військової операції приймається президентом рф.

"Аналогічний режим було запроваджено на території Чеченської республіки і було завершено з повним очищенням цього суб'єкта від терористичних бандформувань", — сказав він.