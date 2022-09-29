Білорусь таки готується до вторгнення? Військовий експерт оцінив серйозність загрози

Одним із головних завдань білорусів на території України може стати блокування постачання західної зброї

Перекидання ешелонів із російською військовою технікою на територію Білорусі стало однією з найгостріших тем останніх днів. Подібна активність може свідчити про те, що путін таки "додавив" лукашенка щодо необхідності прямо вступити у війну з українським народом. На думку військового експерта Владислава Селезньова, варіант зі спробою відвернути ЗСУ на активні бойові дії біля північних кордонів України є цілком ймовірним. Однак потрібно оцінювати всю ситуацію в цілому і підходити до цього з розумом.

Докладніше про погрози з боку білорусів фахівець розповів у коментарі OBOZREVATEL. Він наголосив, що Білорусь вже є де-факто учасником російсько-української війни, адже сприяла нападу путінських військових на Україну зі своєї території. До того ж ця держава — прямий сателіт росії, тож її як члена ОДКБ можуть підключити до військових дій у разі потреби знову.

Насамперед, зазначає Селезньов, Україні слід бути уважнішою щодо брестського напрямку — у бік Ковеля, Луцька та на південь до самого Львова. Другим можливим шляхом є удар через Сарни на Рівне. У такий спосіб окупанти можуть спробувати відрізати Україну від постачання західної зброї.

Виправдання білоруської агресії може розпочатися після офіційного визнання росією результатів незаконних "референдумів" на окупованій території України. У Кремлі можуть спробувати офіційно оголосити війну за "споконвічно російські землі", а Білорусь підключать до боїв формально.

"До речі, у білоруській армії немає абсолютно пацифістських настроїв, — попереджає військовий експерт. — Вони швидше орієнтуються щодо ситуації. Я не впевнений, що білоруська армія в повному складі відмовлятиметься від бойових дій, навіть розуміючи всі наслідки. Тому що репресивна машина в Білорусі працює, можливо, трохи слабше, але також ефективно, як і в росії".

Поки що прямих натяків на ймовірне вторгнення РБ в Україну немає. Однак підготовка — пригін ешелонів із озброєнням та технікою з боку рб — вже є. Цілком імовірно, що білоруси знову вступлять у "рейкову війну", як це було навесні 2022 року. У будь-якому разі ЗСУ варто краще контролювати північні кордони країни, відстежуючи всі можливі пересування супротивника.

"Поки ми бачимо перші ознаки. Вони дуже симптоматичні, але лише один цей фактор не дозволяє нам з упевненістю говорити, що протягом найближчого місяця війська РБ перейдуть у наступ", — резюмував Селезньов.

Зазначимо, що в Україні добре розуміють ймовірні загрози, які походять від режиму лукашенка. Секретар РНБО Олексій Данілов уже озвучив перші попередження для білорусів, які ризикнуть атакувати Україну за наказом путіна.

Втім, усього цього може і не статися, адже Білорусь навряд чи стане однією з країн, які ризикнуть визнати легітимність російських псевдореферендумів на території України.