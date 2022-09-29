Зрадник України сподівається, що йому зійде з рук підтримка росії та причетність до військових злочинів

Відомий херсонський колаборант Кирило Стремоусов разом з іншими зрадниками України вирушив до Москви, щоб обговорити результати незаконних "референдумів", оголошених напередодні. У перервах між зустрічами з кремлівськими кураторами він встиг записати відеозвернення з Червоної площі, в якому розсипався у "вітаннях" жителям Херсонщини та обіцяв, що цей регіон "назавжди російський".

Своє відео він виклав в особистому Telegram-каналі, проте найбільшу популярність воно набуло серед проукраїнських користувачів мережі. Багато хто не міг оминути увагою висловлювання Стремоусова через їхню безглуздість.

Серед іншого він заявив, що досить жалібно ставиться до тих, хто сподівається на звільнення Херсонської області від окупації та закінчення війни на умовах України. На думку колаборанта, проведені псевдореферендуми змогли розставити всі крапки над "і".

"Як російська людина, завжди ставлюся з милосердям до тих, хто слабкий розумом і є зрадником, — серед іншого заявив він. — Херсонська, Запорізька області, "ДНР" і "ЛНР" тепер росія".

Зазначимо, що більшість коментаторів, як "українські люди, які з милосердям ставлять до зрадників", відразу розповіли про своє ставлення до Кирила Стремоусова і навіть дали кілька прогнозів щодо його майбутнього. Заради справедливості додамо, що під відео в Telegram самого Стремоусова проукраїнські коментарі відразу видаляються, а натомість залишаються публікації російських ботів та "ватників".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки часу може знадобитися Кремлю, щоб оформити незаконну анексію українських територій після "референдумів".