"Медведчука назад не візьмемо": у мережі сміються з безглуздої заяви росії про захисників Маріуполя

Факт обміну військовополоненими, що відбувся, абсолютно не заважає російським політикам базікати зайвого

Командирів полку "Азов", які після місяців полону були обміняні на кума російського диктатора путіна Віктора Медведчука, спробують повернути назад до росії. Принаймні саме такими вологими мріями про екстрадицію маріупольських захисників поділився спікер держдуми в’ячеслав володін.

Його безглузда пропозиція прозвучала під час засідання нижньої палати парламенту рф у четвер, 28 вересня, передають росЗМІ. Політик переконаний, що "азовці" все ще залишаються "злочинцями" (як їх охрестив путінський режим), а тому "мають бути покарані".

Не зупиняє володіна від бажання екстрадувати представників полку "Азов" навіть той факт, що факт обміну військовополоненими був офіційно задокументований представниками інших країн. При цьому самі українські військовослужбовці наразі перебувають на території Туреччини: згідно з умовами обміну вони залишаться там до закінчення війни в Україні.

"Якщо людина вчинила злочин, якщо вона була членом організації, яка визнана відповідно до законодавства нашої країни терористичною, вона відповідатиме в будь-якому випадку. На території якої б країни вона не знаходилася, навіть якщо її обміняли", — висловився на цю тему Володін.

Звісно ж, українці дуже "гаряче" зустріли таку заяву. Більшість сміється з твердолобості кремлівських чиновників, а деякі нагадують — Медведчука назад до України повернути не вдасться.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому Україна погодилася на передачу Медведчука росії і чим весь цей час займався колишній глава "ОПЗЖ", знаходячись за ґратами.

Також ми нагадували висловлювання багатьох кремлівських пропагандистів, які обіцяли своїй аудиторії, що кум путіна не потрапить до обмінних списків.