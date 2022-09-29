Ядерна загроза, ескалація чи замороження: варіанти розвитку ситуації після рішення путіна про анексію

У п'ятницю у москві швидше за все оголосять про анексію чотирьох українських областей після проведення "референдумів"

Найбільш імовірною датою для оголошення кремлем анексії окупованих Донеччини, Луганщини, а також Запорізької та Херсонської обл., де днями відбулися так звані "референдуми" про приєднання до росії, залишається 30 вересня. У п'ятницю путін збирає депутатів держдуми рф до кремля і, як зазначив його речник дмитро пєсков, там оголосять про "приєднання" до росії. Церемонія підписання "договорів" відбудеться о 15:00.

На Красній площі москви вже змонтували сцену для мітингу з написом: "Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя – росія". Крім того, за його словами, очікується великий виступ путіна. А потім рада федерації (совфед) розгляне схвалення анексії після рішення держдуми не раніше 4 жовтня. Також повідомлялося, що кремль створить із захоплених територій так званий "Кримський федеральний округ", а очолити це новоутворення може екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Розбираємося, якими є варіанти розвитку подій після підписання "договорів" з гауляйтерами про анексію.

Загроза ядерного удару

російські урядовці заявляли, що окуповані регіони після анексії потраплять під ядерну парасольку москви. Зокрема, секретар російського РНБО дмитро медведєв написав, що у разі загрози росії вона без вагань використає ядерну зброю проти України та висловив сподівання на те, що Заходу вистачить здорового глузду й бажання самозбереження, щоби не відповідати на це.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що проведення "референдумів" є формальним приводом для наступного етапу ескалації у війні, передає "Радіо Свобода".

"Для України що зміниться? Зміниться необхідність врахування збільшення ймовірності застосування ядерної зброї, більше нічого. Одночасно для росії це означає, що тепер у росії немає кордонів. Їх не було і на 24 лютого по факту, і після включення Криму. Але після цієї спроби анексії побачимо, що буде за пару днів", – прокоментував Данилов.

Данилов прогнозує, що тиск на населення в окупації лише посилиться, росіяни вже закривають або ускладнюють виїзд, збільшиться тиск щодо отримання паспортів рф.

Міністр оборони України Олексій Резніков критично висловився щодо ядерного потенціалу росії в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Він заявив, що ризики завжди є. У росії є носії для боєголовок як "Іскандери", "Калібри" і літаки, однак якої вони якості та стану — це запитання.

Міністр оборони України Олексій Резніков

"Якось я спілкувався з другим президентом Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якщо б цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все одно треба було утилізувати. Ми його весь віддали до росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у росії? Наші ракети "Сатана" у росії ще на озброєнні, ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там", — заявив Резніков.

У США вже обговорюють свою відповідь, якщо рф застосує ядерну зброю. Так, 25 вересня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван попередив, що Штати дадуть рішучу відповідь на будь-яке застосування ядерної зброї проти України і пригрозив Москві "катастрофічними наслідками".

"Якщо Росія перетне цю межу, для Росії будуть катастрофічні наслідки. Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь", – сказав Салліван.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, який раніше керував американською армією в Європі, заявив, що Пентагон відповідь нищівним ударом по російських військових базах в Криму або Чорноморському флоту.

Замороження війни

Аналітичний центр Atlantic Council вважає, що насправді ядерний ультиматум путіна — це відчайдушна спроба заморозити програну війну.

"російський правитель робить ставку на те, що можливість ядерної ескалації переконає західних лідерів припинити озброювати Україну та переконати їх натомість тиснути на Київ, щоб він погодився на врегулювання шляхом переговорів, яке залишить близько 20% української землі під контролем росії. Готовність путіна брати участь у такому прямому ядерному шантажі є ознакою його відчаю, який зростає, оскільки вторгнення в Україну провалюється", — зазначили в аналітичному центрі.

Армія путіна була розбита на північному сході України і стає все більш очевидним, що росія прямує до того, що було б однією з найпринизливіших військових поразок в історії країни. Військові рф деморалізовані, з’являються повідомлення про масові відставки та дезертирство.

Новий наступ і ескалація на фронті

Мобилизация в рф

Останнім часом росія перекидає на кордон з Україною підрозділи й техніку. Foreign Policy із посиланням на власні джерела серед європейських посадовців у сфері безпеки зазначило, що рф відвела 80% своїх військ із західних кордонів з Європою (вони були біля країнам Балтії та Фінляндії).

"З початкових приблизно 30 тис. військових, які колись протистояли країнам Балтії та південної Фінляндії, цілих 80% перекинули в Україну, внаслідок чого росія залишила лише основу своїх підрозділів, що колись були її найбільш щільною концентрацією військової сили біля території НАТО", — йдеться у повідомленні.

Судячи зі супутникових знімків, отриманих фінськими ЗМІ цього місяця, росія прибрала кілька зенітних комплексів С-300 із захисного кільця навколо Санкт-Петербурга. Один із районів базування ракет у регіоні, де дислокується 500 зенітно-ракетний полк, виявився повністю занедбаним.

Головне управління розвідки України повідомило, що у білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з рф, в результаті поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5. Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території білорусі.

Окрім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу заявив, що після проведення псевдореферендумів та нарощування армією рф своїх угруповань не виключається ескалація на фронті, передає "Суспільне".

"Це (ескалація — ред.) буде характеризуватися насамперед ударом противника по об'єктам критичної інфраструктури з одночасними спробами активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей", — зазначив Громов.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також зауважила, що мобілізація і анексія території свідчить про наміри загострити ситуацію на фронті.

Контртерористична операція замість спецоперації

Аналітики ISW на цьому тижні припустив, що у лексиконі кремля з'явиться нове слово — "контртерористична операція" на заміну "спецоперації". Першим цей термін вжив "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов. Він заявив, що так звана спецоперація стане контртерористичною після завершення псевдореферендумів на окупованих територіях. За твердженням колаборанта, "невдовзі буде пройдено певну точку неповернення".

В ISW також зазначають, що рф також може "тимчасово відімкнути" Запорізьку АЕС для проведення контртерористичної операції. У федеральному законі рф дозволяється призупиняти радіологічні об'єкти на час "боротьби з тероризмом". російські війська можуть використати повну зупинку станції, реактори якої вже вимкнені, щоб спробувати перевести ЗАЕС у російську енергетичну мережу та вивести її з-під контролю України. У свою чергу Генштаб України 27 вересня повідомив, що ситуація на окупованій росією, але підконтрольній Україні ЗАЕС залишається напруженою, а працівники ЗАЕС не хочуть співпрацювати з російськими військами, проте не можуть залишити окуповану територію через закриття блокпостів.

Правовий режим контртерористичної операції застосовувався росією у Чечні. Військовий портал Defence Express вважає, що оголошення режиму КТО направлене на вирішення "внутрішніх" питань рф. За чинними там законами військові не можуть направлятися за межі рф без контракту. Як тільки окремі окуповані території кремль оголосить "російськими", то потреби підписувати контракт вже не буде. Видання підкреслило, що платити по 53 долари за день контрактникам вже не будуть, відпадуть і компенсації за поранення і загибель.

"Таким чином оголошення кремлем будь-яких територій України "російськими" цілком може бути "кидком" у стилі 90-х всіх військових-контрактників та "чмобіків", а також дозволяє направляти на війну навіть строковиків, бо вони юридично для рф не покидають території країни", — підсумувало видання.