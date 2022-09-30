Новий трофей ЗСУ: чим особлива захоплена "Чайка" окупантів

"Чайка" створена на базі бронетранспортера БТР-60ПА

Щодня Збройні сили України здобувають нові успіхи на полі бою, а з ними й рідкісні трофеї, які обов'язково стають в нагоді під час наступу. Цього разу стало відомо про захоплення українськими воїнами командно-штабної машини окупантів Р-145БМА, яку іноді називають "Чайкою". Це спромоглися зробити бійці 92-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомлено в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Як зазначається, ця командно-штабна машина створена на базі шасі "Тигр-М".

"Було ваше, а стало наше. Рідкісна російська командно-штабна машина Р-145БМА на базі шасі Тигр-М була захоплена 92-ю ОМБр", – йдеться в повідомленні управління.

Основним призначення "Чайки" є організація зв'язку керівника спеціального заходу з керівництвом федеральних органів виконавчої влади, з підпорядкованими силами та підрозділами, із взаємодіючими органами управління, місцевими органами виконавчої влади. Аби вести вогонь зі своєї зброї в двері та борти корпусу машини обладнані спеціальні амбразури, які закриваються броньованими стінками.

Загалом, армія росії використовує цей тип командно-штабної машини з другої половини 2000-х років. Було також опубліковано відео, де "Чайку" відбуксовують.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Міністерство оборони США уклало договір щодо постачання систем боротьби з беспілотниками "Титан".