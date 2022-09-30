Сил не вистачить: Фейгін пояснив, яке рішення стане для путіна самогубством

Мобілізація не зможе врятувати нинішній кремлівський режим від стрімкого падіння

Часткова мобілізація в росії, яка просувається досить інтенсивними темпами, не підтримає путінську армію на потрібному рівні, який дозволив би захоплення нових територій. Відомий правозахисник Марк Фейгін і зовсім переконаний, що ймовірні спроби захоплення Одеси та Миколаєва або повернення військ до Харкова та Києва стануть для путіна самогубним кроком.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю OBOZREVATEL, передає "Телеграф". Зазначимо, що юрист певен — наразі російська мобілізація насамперед спрямована на утримання вже захоплених українських територій.

Блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківщині обернувся для Кремля грандіозним ударом. В результаті окупанти втратили багато контрольованої території та ведуть жорстокі бої за можливість залишитись на нинішніх позиціях.

"Якщо уявити, що мобілізованими частинами він знову кинеться на Київ, Одесу, Миколаїв, Харків, це буде просто самогубством, навіть з тим набором мобілізованих", — вважає Марк Фейгін.

Правозахисник стверджує, що на подібний крок путін не ризикне піти, адже кількість загиблих росіян одразу збільшиться в рази. Не останнім фактором, що впливає на це, є і непідготовленість нинішніх призовників, яких просто кидають у гущавину подій на фронті як гарматне м’ясо. Частина з них, до речі, вже загинула, не встигнувши навіть освоїтися на бойових позиціях фронту.

Зазначимо, що спочатку інформація про ймовірну націленість путіна на Одесу та Харків надійшла від видання Bloomberg. Подібні висновки були зроблені на основі даних від анонімних джерел, наближених до верхівки Кремля.

Імовірні погрози щодо захоплення великих українських міст оцінив і військовий оглядач Олександр Коваленко.