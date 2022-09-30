Ядерний удар неминучий? Політолог озвучив деталі секретної наради путіна

путін зі своїм вузьким колом обговорив низку важливих питань

На тлі активного нарощування шантажу володимира путіна щодо використання зброї масового ураження на війні в Україні експерти намагаються спрогнозувати, наскільки ця можливість є ймовірною і чи справді росія піде на такий крок заради бажання переломити хід в повномасштабному вторгненні. Вважається, що президент російської федерації все ж таки схиляється до думки щодо того, що тактична ядерна зброя повинна бути використана, якщо Україна не припинить контрнаступ на окуповані території, а на заперечення цього варіанта путін реагує негативно.

Про це повідомив Telegram-канал "Генерал СВР", який часто пов'язують з російським політологом Валерієм Солов’єм. Як зазначається, такі бажання путіна пов'язати, зокрема, з його фізичним та психічним здоров'ям.

У повідомленні розповідається, що у четвер, 29 вересня, президент росії володимир путін провів оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки російської федерації. По-перше, там він обговорив питання масової невдоволенності росіян навколо оголошення "часткової" мобілізації.

"Добрий" президент наказав у всьому розібратися і навести лад, стежити за виконанням якого доручено цілому генеральному прокурору. путін під час закритої частини наради прямим текстом дав розпорядження практично продовжувати так само, зобразивши реакцію на вимогу президента. путін рекомендував демонстративно, з максимальним висвітленням у ЗМІ, повернути "людей сто бідолах" і закрити цю тему", — йдеться в повідомленні.

Крім того, після основної частини наради володимир путін продовжив обговорення військових питань у вузькому колі. Основним варіантом подальших дій на фронті він вважає зміцнення оборони за рахунок мобілізованих, а потім перехід у наступ на Харківському та Миколаївському напрямках. Однак, у диктатора є й інший план на той випадок, якщо наступ не буде таким успішним.

"Після оголошення про входження до складу росії чотирьох нових областей, вимагати в ультимативній формі у Києва вивести війська з "нових територій росії", і при відмові з боку України застосувати тактичну ядерну зброю з варіантами цілей", — підкреслюється на каналі.

До того ж, коли путін припустив такий сценарій, кілька осіб висловилися за основний сценарій без ультиматумів і ядерної зброї. На це президент відреагував доволі різко і зазначив, що "треба змиритися з думкою про те, що для досягнення поставленої мети застосування ядерної зброї в цій війні швидше за все буде неминучим". Він також вважає, що країни Заходу не відреагують відповідним ударом, а просто накладуть нові санкції.

"Генерал СВР" також написав, що було схоже, ніби під час наради в путіна з'явився ниючий біль, який можна пов'язати з ймовірною прогресуючою онкологією і додав, що він "вже не хоче поміняти чи увійти в історію, він хоче її закінчити".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерти розповіли ексклюзивно для "Телеграфу", чи можливо справді використання росією тактичної ядерної зброї.