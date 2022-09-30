Можливий бунт? Експерт пояснив, чому зима стане складною для росіян

Захід почне топити росію в санкціях та інших обмеженнях ще сильніше — прості громадяни нарешті відчують на собі вагу військового тягаря

Оголошена російським диктатором владимиром путіним мобілізація в росії, а також його спроби поспішно анексувати окуповані території України зрештою можуть зіграти з Кремлем злий жарт. На думку директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, вже цієї зими прості росіяни, відчувши на собі повноцінний внутрішній та зовнішній тиск через війну, можуть нарешті масштабно повстати проти режиму.

Про це експерт розповів у коментарі "РБК-Україна", передає "Телеграф". Самусь підкреслює, що західні лідери більше не поспішають допомагати "зберегти обличчя" путіна, а отже, умови життя в рф лише ускладнюватимуться.

Додаткові проблеми створює й нинішня часткова мобілізація. Тут і збільшення кількості загиблих призовників, і великий відтік російських громадян за кордон. Саме це і є гарним підґрунтям для виникнення протестних настроїв навіть серед таких байдужих, як росіяни, громадян.

"Можна говорити про те, що зима для росіян буде важкою. І приблизно навесні ці соціально-економічні проблеми почнуть виявлятися, — говорить Михайло Самусь. — путіна можуть у результаті зовсім усунути від влади, тому що він був цінний в умовах існуючого соціального договору, а зараз весь негатив піде саме на нього. Нова лютнева революція зараз формується за схожим сценарієм, як у 1917 році".

Особливої пікантності таким прогнозам додає інформація про ймовірні підкилимові ігри передбачуваного наступника путіна миколи патрушева. Деякі джерела, близькі до політика, стверджують, ніби він за спиною російського диктатора намагається домовлятися із країнами Заходу.

Раніше "Телеграф" також розповідав, скільки росіян уже вдалося мобілізувати на війну з Україною. Дані розвідки надав Генштаб ЗСУ.