"Імперія зла": росіяни заявили у Вікіпедії про ядерний удар по Україні та поплатилися (фото)

Відповідь від українських громадян не змусила прокремлівських підспівувати довго чекати

Загроза ймовірного ядерного удару по Україні з боку рф із кожним днем обговорюється все інтенсивніше. Паніки додають і самі росіяни, які багато зубоскалять, не розуміючи масштабів ймовірної катастрофи. Наприклад, у п’ятницю, 30 вересня, стаття у "Вікіпедії" про ядерну атаку на японські міста Хіросіму та Нагасакі перетворилася на "анонс" путінської ядерної війни з нашою країною. Невідомі відредагували сторінку, написавши, що ядерні гриби обов’язково піднімуться над Києвом та Львовом.

Більше подробиць розповість "Телеграф", який стежив за змінами вікі-сторінки реального часу. До речі, додамо, що рішуча відповідь українських користувачів мережі не змусила пропутинців довго чекати.

Спочатку стаття, яка розповідає про трагедію Хіросіми та Нагасакі, була відредагована росіянами. Вони написали, що ядерна зброя росії вдарить по Києву та Львову 6 і 9 січня 2023 року відповідно. Найбільш смішною в цій ситуації є назва плану, який нібито має втілитись у життя — "Імперія зла". Вочевидь, російські жартівники передивилися "Зоряних війн" і вже уявляють свого диктатора в ролі Дарт Вейдера.

Так росіяни відредагували "Вікіпедію"

Більше того, невідомі зазначили, нібито ядерна атака є продовженням бойових дій, що розгорнулися під Полтавою. Нагадаємо, що Полтавська область не перебувала в окупації жодного дня з моменту вторгнення російських військ у лютому.

Більш докладний скрін фантазій російських громадян

У такому вигляді сторінка "Вікіпедії" пробула кілька десятків хвилин і встигла "засвітитися" у багатьох пабликах новин України. Втім, це привернуло увагу не лише любителів поплюватися у бік росіян, а й тих, кого щиро зачепила подібна несправедливість. Тому вже незабаром стаття про бомбардування японських міст виглядала трохи інакше.

Українцям теж не позичати гумору

Зазначимо, що на момент написання нашого матеріалу редактори "Вікіпедії" повернули сторінці початковий вигляд та закрили можливість для простих читачів редагувати текст статті.

Оригінал статті про Хіросіму та Нагасакі

Втім, скріни не горять. Тому українці продовжують обговорювати інцидент, щедро висловлюючи своє ставлення до росіян, які бажають побачити над Україною ядерний гриб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які варіанти подальшого розвитку війни в Україні можуть втілитись у життя після анексії нових територій росією. Серед озвучених сценаріїв є й ядерна війна.

Втім, все може змінитися вже з настанням холодів, адже навіть у байдужих росіян запас терпіння не безкінечний.