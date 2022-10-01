Осінній призов в Україні скасовано: як це впливає на мобілізацію

Навесні президент вже відкладав демобілізацію

Цього року президент України Володимир Зеленський вирішив скасувати осінній призов в армію і відклав осінню демобілізацію військовослужбовців. Тобто призивна кампанія в жовтні-грудні проводитися не буде.

Про це повідомлено на сайті Офісу Президента України в указі №678/2022. Як зазначається, Зеленський також відклав звільнення в запас військовослужбовців терміном "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

"Військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, буде звільнено в запас у жовтні – грудні 2022 року, проте це відбудеться "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації", – йдеться в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня опублікування, тобто вже з п'ятниці, 30 вересня. Крім того, раніше Зеленський скасував весняний призов на строкову службу до армії і відклав весняну демобілізацію. Утім, загальна мобілізація в Україні триває — наразі вона подовжена разом з воєнним станом до 21 листопада.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, радник Офісу президента України Олексій Арестович анонсував призов на військову службу деяких категорій студентів — за певних умов їх можуть мобілізувтаи вже зараз.