Тисячі окупантів у "котлі", ЗСУ звільнили нові населені пункти: стали відомі подробиці

Покинути Лиман окупанти вже не можуть

Нещодавно стало відомо, що Збройні сили України знаходяться вже на завершальних етапах оперативного оточення ворога в місті Лиман Донецької області. Українські військові взяли в "котел" близько 5 тисяч російських загарбників, які просили у свого керівництва вийти, але їм було відмовлено.

Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "FreeДом". За його словами, наступним важливим пунктом для звільнення може стати місто Кремінна. Гайдай додав, що наразі всі шляхи підвезення в Лиман боєкомплекту чи спокійного виходу цього угрупування з Лимана уже відрізані.

"По Лиману. Окупанти попросили у свого керівництва можливості вийти, на що отримали відмову. Тепер у них є три варіанти дій: чи спробувати прорватися, чи здатися, чи всім разом загинути. Там їх близько 5 тисяч, точної цифри поки немає", — наголосив голова ОВА.

Коментар Гайдая

Крім того, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що бійці ЗСУ вже звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки — там тривають стабілізаційні заходи. Він підтвердив інформацію Гайдая щодо кількості окупантів в оточенні. Він вважає, що їх там приблизно 5-5,5 тисяч осіб.

"Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману — ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру", — пояснює Череватий.

Лиман, Донецька область

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Інтернет-мережі розповіли, як живе місто Лиман під російською окупацією — там немає води, газу й електроенергії.