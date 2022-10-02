путін дуже хотів повернути Медведчука, хоча ФСБ і була проти: що дізналися у Washington Post

Російське суспільство дуже здивувалося подібному нерівноцінному обміну, але лідеру Кремля абсолютно байдуже

Обмін п’яти командирів полку "Азов" на проросійського політика Віктора Медведчука, який, ймовірно, є кумом володимира путіна, став справжнім резонансом. Причому не лише для України, а й для російського суспільства — чимало пропутінських поплічників відверто висловлювали невдоволення такою великою нерівноцінністю, яка простежувалася в угоді. Втім, путін наполягав на необхідності отримання Медведчука від Києва.

Більше подробиць змогло дізнатися видання Washington Post, досліджуючи тему недавнього обміну військовополоненими між Україною та росією. Журналісти зазначають, що особливо подібного процесу чинили опір представники Федеральної служби безпеки рф. Судячи з усього, лише "специ" розуміли: такий обмін викличе величезне обурення у багатьох російських громадян.

"Показово, що путін вирішив обміняти свого наближеного та одного зі своїх багаторічних довірених осіб в Україні Медведчука на героїв Маріуполя, — зазначив один із співробітників Держдепартаменту США. — В Україні дуже раділи поверненню цих доблесних бійців, а в Москві дуже обурювалися, побачивши, що путіна хвилює насправді".

Слід зазначити, що домовленість відкладалася кілька разів, самі ж переговори щодо обміну військовополоненими велися близько двох місяців. У ФСБ до останнього просили не віддавати "азовців", але лідер Кремля наполяг на своєму. Чому саме так він хотів привезти до росії Медведчука, до кінця невідомо.

Нагадаємо, що на ексочільника "ОПЗЖ" вдалося обміняти п’ятьох захисників "Азовсталі", які мають командирське звання. Наразі і до кінця війни в Україні вони змушені перебувати на території Туреччини. Втім, це набагато краще, ніж у російській в’язниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спікер держдуми рф в’ячеслав володін днями заявив про необхідність екстрадувати командирів "Азова", яких обміняли на Медведчука. На безглузду ситуацію швидко відреагували чисельні користувачі мережі.

Також ми публікували версію української розвідки щодо того, чому Москва погодилася на обмін, який включав куму путіна.