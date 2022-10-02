На росіян у Білорусі чекає на неприємний сюрприз: опозиціонер розкрив підлість лукашенка

Росіянам, які вирішили втекти від "могилізації", краще не вирушати до Білорусі

Після оголошення в росії часткової мобілізації чимало місцевих жителів вирішили залишити межі країни, щоб не опинитися в армійських лавах. Один із найбільш популярних напрямків для втечі — Білорусь. Проте все може виявитись не так райдужно, як на те розраховують російські чоловіки. Білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько попереджає: по орендованих квартирах вже почали ходити місцеві силовики, що може лише підтверджувати певну домовленість між путіним та лукашенком.

Більш детально Лебедько пояснив в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає "Телеграф". Політик підкреслив, що росіяни справді намагаються якнайшвидше покинути межі своєї країни, через що в РБ спостерігається великий потік переселенців.

З урахуванням залежності білоруської влади від Кремля подібні "біженці" від мобілізації можуть опинитися у новій небезпеці, перетинаючи кордон. Цілком імовірним Лебедько називає те, що олександр лукашенко міг пообіцяти путіну відловлювати росіян у Білорусі і відправляти їх назад.

"Всі квитки до Білорусі розкуплені, всі готелі заповнені. Білоруські силовики вже почали проводити рейди по орендованих квартирах", — розповідає опозиціонер.

При цьому він запевняє, що багато в чому режим лукашенка тримається виключно за рахунок військової диктатури та підтримки Москви. Але у випадку, коли путін втратить свою впливовість, "білоруська воєнщина бере приготовлені валізи та біжить хто куди".

Варто наголосити, що варіант із переселенням на територію Білорусі дійсно цікавить багатьох росіян. При цьому вони намагаються бути винахідливими у втечі — дізнаються важливі моменти про проживання в РБ заздалегідь.

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки серйозною є можливість вторгнення білоруської армії в Україну. Ситуацію проаналізував військовий експерт Владислав Селезньов.