Куди росія може націлити ядерний удар — The New York Times назвала два варіанти

"Центри прийняття рішень" можуть стати не першочерговою метою у разі реалізації ядерних загроз росії.

Ризик застосування росією ядерної зброї дедалі частіше обговорюється після чергових заяв російського диктатора. Посилення "ядерного шантажу" може мати під собою дві цілі — відлякати НАТО та США від підтримки України або змусити нашу країну піти на переговори. Попри заяви путіна про застосування ядерної тактичної зброї проти "центрів прийняття рішень", направлена вона може бути не на урядові чи військові центри.

Як пише "Нью-Йорк Таймс", частину російських аналітиків запропонували вдарити не важливими об’єктами, а провести демонстрацію. Наприклад, висадити в повітря тактичну ядерну зброю над віддаленим місцем, як варіант названо Чорне море. Інший варіант використання – проти української бази.

Зазначається, що для путіна російський ядерний арсенал — основа того, що "ще залишилося від статусу великої держави". Але застосування ядерної зброї не є найближчою загрозою, йдеться у статті, першими кроками можуть бути диверсії в Європі, атаки на українську енергетику або напади на високопосадовців у Києві.

З тим, що удару не буде завдано великих міст або інфраструктурних об’єктів, упевнений і російський економіст Владислав Інозэмцев. Він вважає, що якщо удару буде завдано, то у віддалений та малонаселений район для того, щоб вплинути на позиції Києва та союзників.

Як раніше писав "Телеграф", використовувати ядерну зброю — не просто натиснути одну кнопку для путіна, це цілий ланцюг людей і ухвалення рішення. Також за ним ретельно стежать на різних міжнародних рівнях. Нагадаємо, що тактична ядерна зброя – не завжди великий вибух. Це може бути снаряд за розмірами як мінометний або для гармати.