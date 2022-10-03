Не тільки ядерний удар: сенатор США припустив, на який відчайдушний крок може зважитися путін

Диктатор може піти на пряму конфронтацію у разі ризику для влади

Поки багато українців побоюються, що через проблеми на фронті росія може піти на реалізацію свого ядерного шантажу та застосувати тактичну ядерну зброю проти нашої країни, заокеанські союзники побоюються удару по країні-члені НАТО. Ймовірною метою удару може стати сусідня Польща.

Таку думку висловив CNN сенатор США Марк Рубіо. Він зазначив, що до такого розвитку подій може призвести те, що російський лідер Володимир Путін може вирішити, що зброя від союзників (країн НАТО, Європи, США) веде не просто до програшу війни в Україні, а до підриву її контролю над владою.

Він може атакувати деякі місця розподілу, через які поставляється зброя. Імовірність атаки на аеропорт у Польщі здається Рубіо більш реальною ніж використання ядерної зброї. Але сенатор все ж таки не бачить сценарію при якому росія виграє війну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в дію вступив ленд-ліз від США для України. Також після заяв путіна про анексію українських територій США та низку інших країн запровадили додаткові санкції проти росіян.