Знищимо все: ексглава ЦРУ оцінив, як США дадуть відповідь на ядерний удар росії

Починати ядерну війну ніхто не прагне, але агресія має бути стримана

Втілення в життя ядерного шантажу російського диктатора володимира путіна принесе проблеми також і країнам НАТО, адже радіація зачепить і всю Європу. При використанні такої зброї Альянс може завдати жорсткого удару, вважає відставний генерал армії та колишній голова ЦРУ Девід Петреус.

В інтерв’ю ABC він зазначив, що до ядерної загрози варто ставитись серйозно, але у разі агресії США та інші країни НАТО можуть знищити звичайні російські війська, які зможуть ідентифікувати на полі бою на материковій Україні, а також в окупованому Криму.

Не залишаться без уваги і кораблі рф в Чорному морі. Петреус зазначив, що використання ядерної зброї не може залишитись без відповіді, але доводити до ядерної ескалації ніхто не хоче. Також ексголова ЦРУ зазначив, що для росії навіть застосування тактичної ядерної зброї нічого не змінить на полі бою.

Застосування ядерної зброї неодноразово безпосередньо обговорювалося російськими пропагандистами центральними каналами ЗМІ і про це висловлювалися російські державні діячі. Але застосування такого типу зброю поставить главу росії поза законом і на неї можуть оголосити полювання по всьому світу, як раніше на терористів. Раніше західні ЗМІ публікували припущення, куди путін може націлитись у разі використання ТЯО. Імовірність удару по "центрах прийняття рішень" менш ймовірна, ніж демонстрація сили в малолюдній місцевості. "Телеграф" також публікував думку американського сенатора, який вважає, що є небезпека прямого удару по країні-члену НАТО і вона є більш вірогідною, ніж застосування ядерної зброї.

Експерти вважають, що Україні потрібне розуміння, як вчинять союзники у разі ядерного удару, зокрема — про ядерну атаку у відповідь. Це один із трьох важливих моментів у спілкуванні із західними союзниками.