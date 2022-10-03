"Соціопати без батьківських інстинктів": мати й батько екс-голови "днр" відреагували на анексію (відео)

Вони вважають останні події справжнім "святом"

Батьки Олександра Захарченка, який до моменту своєї смерті у 2018 році був головою так званої "днр", заявили журналістам, що щиро радіють "приєднанню" Донбасу до росії. До того ж, вони вважають, що ця подія "окупає" смерть рідної дитини, адже тепер вважається, що їхній син "переміг".

Про це вони розповіли в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Россия-1" у коментарі кореспонденту. Вони були присутніми під час виступу президента російської федерації володимира путіна та анексії чотирьох українських областей і привітали всіх з такою "щасливою" подією.

"Це свято… Це радість. Зі сльозами на очах. Ми втратили свого сина, зате ми придбали свою справжню батьківщину", — сказав батько колишнього гауляйтера, Володимир Захарченко.

Коментар батьків Захарченка

Користувачі Інтернет-мережі також були шоковані такою реакцією рідних батьків в ефірі російського телебачення. Вони говорять, що це абсолютний цинізм і не дивно, що в них був такий син.

Коментарі в мережі

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент Сполучених Штатів Джо Байден після оголошення росією анексії дав обіцянку Україні підтримувати стільки, скільки це буде потрібно.