"Дайте йому вила": Олег Ляшко неочікувано склав військову присягу (відео)

У мережі з'явилися численні жарти щодо новини

Після того, як на початку вересня пройшла хвиля чуток про те, що лідер "Радикальної партії", екснардеп Олег Ляшко доєднався до лав Збройних сил України у мережі з'явилися справжні докази цього фактую. Колишній народний депутат Верховної Ради України склав присягу на вірність українському народові.

Відео складання присяги оприлюднив сам політик на свої сторінці у Фейсбук у понеділок, 3 жовтня. Можна побачити, що Олег Ляшко не так часто останнім часом з'являється в соціальних мережах та й взагалі в публічному просторі.

"Немає більшої честі, ніж захист рідної України. Служу Українському народу!", — прокоментував політик свою публікацію.

Олег Ляшко складає присягу

Цікаво, що в Інтернеті на таку новину відреагували зі сміхом. Користувачів соціальних мережей найбільше зацікавило питання того, де ж вила екснардепа, а також зазначено, що у тіктокерів-кадировців тепер є гідний конкурент. Приводом масових приколів стали попередні, вже "крилаті" вислови Ляшка, які він робив протягом своєї депутатської кар'єри. Проте, велика кількість людей вважає цей вступ до ЗСУ простим піаром, аби набрати політичні бали.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Олег Ляшко зі своїми соратниками проник у будинок нардепа Іллі Ківи, який втік з України на початку війни.