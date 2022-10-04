Україні передадуть нові бронетранспортери: чим важливі для ЗСУ французькі Bastion

Бронетранспортери такого типу допоможуть як у вогневій підтримці, так і для медичних потреб

Франція планує передати Збройним силам України 20 одиниць бронетранспортерів ACMAT Bastion компанії Arquus. Як зазначається, контракт між французькими компанією (із групи Volvo) та оборонним відомством вже знаходиться на фінальному етапі.

Про це пише французьке інформаційне видання "La Tribune", посилаючись на власні джерела. Коли саме відбудеться постачання техніки, достеменно невідомо.

Bastion є сучасним французьким бронетранспортером, виробництвом якого займається компанія ACMAT. При розробці використовували шасі вантажівки високої прохідності VLRA. Броньовик початково був побудований у 2010 році для французьких спецназівців, які діяли в Африці. Крім того, існує декілька модифікацій бронеавтомобіля.

ACMAT Bastion

Цільове використання бронетранспортера — вогнева підтримка піхотного відділення під час наступу, ведення розвідки, патрулювання місцевості. Серед характеристик ACMAT Bastion:

запас ходу до 1,4 тисячі кілометрів;

швидкість до 110 км/год;

обладнаний бронею стандарту STANAG 4569, що захищає від мін та куль калібру до 7.62 мм.

Його також можуть використовувати при проведенні військово-транспортних спецоперацій, для підтримки правопорядку та медичних потреб. У 2018 році AM General підписала контракт з ACMAT на постачання такої техніки навіть для армії Сполучених Штатів.

Вага такого авто — приблизно 12,5 тонн. Його корпус цілком зварений у V-подібну форму. Завдяки своїй сталевій броні він відповідає вимогам третього рівня захищеності стандарту НАТО STANAG 4569. У собі він може вмістити до 10 осіб.

ACMAT Bastion

Як повідомляв "Телеграф" раніше, міномет "Камертон" українського виробництва має важливу низку особливостей, які допомагають у знищенні техніки окупантів.