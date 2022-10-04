Кінець вже близько? Політолог розповів, чим путін схожий на Гітлера перед поразкою

За "партією війни" у Кремлі все частіше спостерігається імпульсивність у прийнятих рішеннях

Українські військовослужбовці продовжують досягати нових успіхів на фронті, що неймовірно злить росіян та їхнє політичне керівництво. Тому путін намагається виправдатися за допомогою зміни військових генералів або озвучування нових ядерних загроз. Втім, подібні дії дедалі більше нагадують поведінку Адольфа Гітлера наприкінці Другої світової війни, зауважує політолог Володимир Фесенко. За його словами, паралелей між нацистською Німеччиною та путінською росією стає дедалі більше з кожним днем.

Як пише "НВ", політолог упевнений — росія слабшає, і на це впливають не лише події на фронті, а й внутрішня конфронтація. Зараз країна-агресор масово демонструє, як різні силові структури намагаються знайти крайнього у військових невдачах, чим і вбивають весь потенціал, наявний до цього.

Політолог переконаний: це лише на користь Україні, адже більше уваги приділятиметься якимось дрібним конфліктам усередині росії, доки українські захисники продовжуватимуть свою браву справу. А ослаблення путінської вертикалі влада приведе за підсумком нашого супротивника до повного провалу.

"Якщо порівнювати нинішню російську ситуацію з тим, що було в Німеччині за останні роки війни, коли теж провалів становило все більше і більше, очевидною стала перспектива поразки у війні, тоді теж була критика на адресу військових, — нагадує Володимир Фесенко. — Гітлер тоді теж змінював генералів, і посилилася теж у Німеччині так звана "партія війни". Чим усе закінчилося?"

Політолог говорить, що свого часу частина німецьких генералів намагалася повстати проти Гітлера, нехай і невдало. Але в росії подібне навряд можливе. Втім, критика вищих військових чиновників, що посилилася з боку пропагандистів, не додає їм ентузіазма.

"Не може виграти війну армія, яка не хоче воювати", — резюмував Фесенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що дуже сильно додало невдоволення серед силовиків рішення володимира путіна обміняти командирів "Азова" на свого кума Віктора Медведчука.

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