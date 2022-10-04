"Будемо чекати": у путіна відреагували на відмову Зеленського від переговорів

москва відповідає Києву аналогічною заявою

Після того, як у вівторок, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з путіним внаслідок відкритої спроби анексії чотирьох українських регіонів, путінський речник одразу заступився за диктатора. Він розповів, що росія все ще прагне переговорів, але якщо Зеленський не бажає діалогу з путіним, то вони дочекаються, поки він передумає або поки в Україні зміниться президент.

Про це повідомив прес-секретар володимира путіна дмитро пєсков під час свого брифінгу для журналістів.

"Тепер чекатимемо або зміни позиції нинішнього президента, або вже дочекаємось майбутнього президента України, який змінить свої позиції на користь українського народу", — пояснив він.

Речник путіна також зазначив, що без бажання Києва вести перемовини з Москвою війна не може закінчитися підписанням якогось документа.

"Ні. Щоб вести переговори, потрібні дві сторони", — зазначив пєсков.

Коментар дмитра пєскова журналістам

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні пояснив, що Україна хоче переговорів.Однак нюанс у тому, що з нинішнім російським президеном це більше неможливо.

Напередодні володимир путін підписав з гауляйтерами так звані "договори про входження до складу рф". Цим "договором" росія офіційно анексувала чотири українські області.