Зеленський офіційно визнав укази путіна нікчемними

Президент визнав, що всі документи путіна не несуть жодних юридичних наслідків

Одразу після нещодавнього ухвалення рішення про відмову проводити переговори з російськими диктатором, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 жовтня, офіційно визнав нікчемними укази президента російської федерації володимира путіна щодо анексії українських регіонів. Цей документ підтверджує суверенне право України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону.

Про це стало відомо з указу № 687/2022 на сайті президента про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Зазначається, що таке рішення прийняти внаслідок порушення росією чинних міжнародних договорів України, у тому числі Договору між Україною і російською федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року, який не може бути припинений, навіть якщо обставини зміняться докорінно.

"Постановляю визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів Президента Російської Федерації", — йдеться в указі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 30 вересня президент російської федерації володимир путін підписав з окупаційною владою чотирьох українських регіонів "договір про входження до складу росії". Диктатор заявив, що люди, які проживають в цих регіонах, "стають російськими громадянами назавжди".