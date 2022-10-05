Іран здивував заявою щодо своїх безпілотників в Україні

Офіційні особи Ірану заявляють, що зберігають нейтралітет у російсько-українській війні

Не встиг над Україною розвіятися дим від чергової атаки росіян іранськими дронами — цього разу на Білу Церкву, як представники МЗС Ірану, знову спростували постачання будь-якого озброєння для армії рф. За словами речника міністерства закордонних справ Насера Канаані, всі дані про отримання росією безпілотників іранського виробництва "необґрунтовані".

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа", передає "Телеграф". Дипломат підкреслив, що Іран, як ісламська республіка, продовжує тримати нейтралітет щодо військового конфлікту між Україною та росією.

Канаані офіційно заявив, що не збирається підтверджувати постачання дронів рф, адже це нібито є неправдивою інформацією.

"З самого початку конфлікту ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку позицію активного нейтралітету та незгоди з війною, наголошуючи на необхідності досягнення політичного рішення без насильства", — сказав глава іранського МЗС.

Варто зазначити, що це вже друга неоднозначна заява офіційних представників Ірану за кілька днів. Попри досить близькі дипломатичні відносини цієї країни з росією, уряд держави відмовився визнати анексовані території Донбасу, Запорізької та Херсонської областей України новими суб’єктами рф.

Цілком імовірно, що Іран намагається не додавати собі нових проблем на тлі активних протестів усередині країни. Про їхні причини "Телеграф" докладно розповідав у своєму матеріалі.