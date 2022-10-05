"Колективний дурдом": у Зеленського відреагували на офіційну анексію територій України

Українські політики вважають укази шляху на рішення хворої людини

Офіційне рішення російського диктатора володимира путіна про "приєднання" Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей до росії бурхливо обговорюється українцями. Не оминув ірраціональну подію стороною і голова Офісу президента Андрій Єрмак. На його думку, підписані путіним документи є нікчемними, а також добре показують світові, наскільки росія є "колективним дурдомом".

Про це чиновник написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи підписання путіним указів про "включення" окупованих територій України до складу рф. Єрмак підкреслив, що ці документи не вартують навіть паперу, на якому вони надруковані.

"Колективний дурдом може й надалі жити у вигаданому світі, — зазначив він. — Найкращі ліки — ЗСУ, високоточна зброя, офензива".

Також Андрій Єрмак наголосив, що Україна обов’язково поверне собі всі свої територій, а заразом і поверне російського супротивника у справжню реальність.

Додамо, що словом офензива часто замінюють словосполучення "наступальна операція".

Висловився за темою і радник голови ОП Михайло Подоляк, який наголосив: Заходу настав час розпрощатися з ілюзіями щодо "нормальності" росії. Все тому, що путін має лише одне бажання — вся Європа під "російським чоботом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому путін міг прискоритися з проведенням "референдумів" на окупованій території України та її подальшим включенням до складу рф.