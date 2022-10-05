Анексія вплине лише на армію супротивника: полковник ЗСУ назвав головний прорахунок росіян

Українські захисники, як звільняли захоплені території, продовжать це робити й надалі

Підписання указів про анексію українських територій російським диктатором володимиром путіним жодним чином не вплине на просування ЗСУ у деокупації захоплених населених пунктів. При цьому сама ж армія противника може постраждати від нових рішень глави Кремля — насамперед у фінансовому плані.

На такий нюанс звернув увагу полковник ЗСУ Віктор Кевлюк, який є експертом Центру оборонних стратегій. Як пише "РБК-Україна", найближчим часом Кремль через брак коштів може змінити факт виплат російським військовослужбовцям.

За словами Кевлюка, будь-які "адміністративні" зміни, яким зараз так радіють пропагандисти і "вата", зрештою стануть величезним мінусом для армії рф.

"На тих землях, які, на думку Кремля, анексовані та проголошені російськими, "спеціальна військова операція" може бути переформатована в контртерористичну, — пояснює полковник. — Контртерористична операція проводиться виключно на території російської федерації і не передбачає надбавок військовослужбовцям".

Таким чином всі ті окупанти, які все ще залишилися в живих і воюють на території ОРДЛО, Запорізької та Херсонської областей, можуть разом позбутися всіх грошових "плюшок". До речі, багато в чому через привабливі цифри в зарплатах частина росіян і погодилася йти воювати.

Для українців же анексія територій не змінить нічого: ЗСУ продовжать за можливості контратакувати та звільняти українську землю від ворожої навали.

До речі, лише за кілька останніх днів просування наших захисників на південному фронті стало дуже помітним. "Телеграф" розповідав, які населені пункти знову опинилися під синьо-жовтим прапором.

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