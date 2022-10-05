"Тема відкрита": ядерну зброю НАТО можуть розмістити біля кордонів України

Зараз Польща знаходиться на стадії переговорів з американцями

У зв'язку з постійною небезпекою зі сторони росії щодо застосування зброї масового ураження, країни Заходу мають забезпечувати власну безпеку та безпеку у світі від такого небезпечного типу зброї. Так, є ймовірність того, що ядерна зброя може бути розміщена на території Польщі.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю польському виданню "Gazeta Polska". Як він зазначив, Польша не є ядерною державою, але є членом НАТО. Таким чином вже скоро країна може потенційно отримати ядерну зброю для розміщення на її території.

"Ми говорили з американськими лідерами про те, чи США розглядають таку можливість. Тема відкрита", — заявив польський президент.

Він підкреслив, що можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії у Польщи завжди є. Переговори з цього приводу зараз ведуться. Програмі спільного використання ядерної енергії (Nuclear sharing) — це концепція Півноатлантичного альянсу, яка передбачає стримування ядерної політики. Згідно з нею, країни-члени НАТО, які не мають зброю такого типу, можуть планувати її використання з іншими країнами альянсу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що польська влада може відкрити спеціальний хаб для ремонту української військової техніки.