Не менше 5-6 наступальних операцій: експерт розповів, на який час ще може затягнутися війна

Навіть після закінчення гарячої фази війни Україну будуть чекати стабілізаційні заходи

В Україні триває 224-й день війни, який характеризується активними наступальними діями українських Збройних сил і постійним позитивними новинами щодо звільнення населених пунктів. У зв'язку з цим, у людей виникають чисельні очікування щодо швидкого настання миру. Проте, вважається, що для перемоги Україні потрібно зробити приблизно 5-6 наступальних операцій, і перший крок вже зроблений.

Про це розповів експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк в інтерв'ю для інформаційного видання "РБК-Україна". Він зазначає, що в сумі наступальні операції можуть тривати ще 8-9 місяців.

"Для того, щоб звільнити всі наші території, нам потрібно ще 8-9 місяців. Між операціями існують певні перерви для перекидання сил, поповнення втрат, нарощення угруповань, формування відповідних оперативних побудов. Я думаю, що потрібно 9-12 місяців для того, щоб закінчити гарячу фазу війни, примусити противника скласти зброю і відмовитися від подальших зазіхань на нашу територію", — прокоментував полковник.

Крім того, він підкреслив, що далі мають бути проведені стабілізаційні операції, щоби переловити ворожу агентуру, диверсантів, відновити комунікації, інфраструктуру. На розмінування можуть піти навіть десятиріччя.

"Тому я думаю, що до осені наступного року війна буде тривати. Далі буде період постконфліктного врегулювання. Від того, яких збитків до того моменту зазнає російська федерація, буде залежати, чи будемо ми проводити певні заходи на її території. Бо поки дракону не повибивають зуби, він буде кусатися", — додав Кевлюк.

У будь-якому випадку експерт вважає, що всі подальші процеси врегулювання знає Генеральний штаб України. Від них залежить, які ще сили будуть залучатися для припинення війни.

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