Тренд вже змінився: опозиціонерка передбачила перелом для росії

Заклик до лав армії рф змістився з національних республік до центральних регіонів, і це багато в чому змінило справу

У спробах виконати наказ диктатора путіна про часткову мобілізацію громадян на фронт керівництво росії може зіткнутися із серйозними протестними настроями всередині країни. На думку російської опозиціонерки Ольги Курносової, поки що перелом настроїв може бути непомітним — про колосальні втрати по телевізору не розповідають, серед близьких людей втрат немає. Однак усунення мобілізації з національних республік на центральні області Росії і навіть Москву незабаром можуть змінити ситуацію на корені.

Про це політик розповіла в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає "Телеграф". Курносова впевнена, що щойно звичайні росіяни зрозуміють, наскільки сильно Кремль ввів їх в оману, спалахне невдоволення.

"Зараз ситуація змінюється, — стверджує вона. — Я маю дані щодо Москви — дуже активно починають мобілізувати саме в Москві. Це те, чого не було ще кілька днів тому. Розуміння того, що національні республіки більше чіпати не можна, у Кремлі, мабуть, вже настало, і мобілізація починає зачіпати столицю".

На жаль, поки що особливих протестних настроїв у російських республіках не спостерігається. Головна причина — відсутність серйозного політичного лідера, за яким могли б піти люди. Виняток становить рамзан кадиров, проте глава Чечні, як відомо, перебуває на боці путіна.

При цьому Курносова не сумнівається: найближчим часом ситуація таки зламається, і далеко не у бік Кремля.

"Якщо місяць тому 48% було за продовження війни до переможного кінця, а 44% — за початок переговорів вже сьогодні, то зараз навпаки — 44% за продовження, а 48% за закінчення. І це свідчить, що тренд змінився", — говорить опозиціонерка.

На її думку, антивоєнні настрої в рф нагадуватимуть лавину. Головне, щоб люди усвідомили, як саме ситуація на фронті — реальна, а не та, яку їм підсовують у телевізорі пропагандисти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому перша хвиля мобілізованих у росії стане на фронті в Україні "смертниками". Свою позицію чітко окреслив військовий експерт Олег Жданов.