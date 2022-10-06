росія розгублена: генерал розповів, як буде просуватися наступ ЗСУ найближчим часом

У росії недостатньо кадрового резерву для наступу, але це може змінитися

На тлі 225 дня повномасштабного вторгнення росії в Україну українські війська продовжують наступ на Харківському і Херсонському напрямках й активно звільняють окуповані території. Росіяни кидають усі сили на позиції, де втрачають сили, проте навряд чи навіть такі дії допоможуть їм.

Про це розповів генерал армії, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За його словами, українська армія має ініціативу за рахунок того, що зосередили більш потужні можливості, сили, озброєння і були максимально підготовлені до контрнаступу, а "росія в деякій мірі знаходиться в розгубленості, десь є дезорієнтовані частини, вони розбалансовані".

"Протягом двох-трьох тижнів у рф не буде можливості якимось чином системно відвоювати території на Луганщині і Донеччині. На окремих напрямках вони десь можуть пройти, але не більше. Далі у них не буде перспектив рухатися також і на Херсонському напрямку, де ми знову ж таки відвойовуємо наші території, звільняємо селища, міста. Це ще один фактор, який показує, що рф не зможе реалізувати в найближчий період те, про що говорив пєсков", — пояснив Маломуж.

Крім того, він зазначає, що протягом місяця-півтора росія буде підтягувати свої резерви з Уралу, Сибіру. Саме тоді вони матимуть шанс як не на наступ, то принаймі на оборону.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Збройні сили України почали активне просування в Луганській області. Інститут вивчення війни публікує карти основних напрямків наступу.